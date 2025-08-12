'The Life of a Showgirl': Taylor Swift anuncia novo álbum

A cantora Taylor Swift anuncia seu 12° álbum; o novo disco se chama 'The Life of a Showgirl' e ainda não tem data de estreia prevista

Depois de lançar " The Tortured Poets Department " em 2024, Taylor Swift lança " The Life of a Showgirl ". A cantora pop americana anunciou seu 12° álbum às 00h12min desta terça-feira, 12, no videocast do namorado, o jogador de futebol americano Travis Kelce .

Taylor abriu uma mala verde escrita TS, suas iniciais, na cor laranja. Ela mostrou a Jason Kelce, irmão, parceiro do videocast "New Heights" e também jogador, o novo disco físico. Com a imagem borrada, não é possível ver a capa do álbum. O episódio com participação inédita da cantora só vai ao ar na quarta-feira, 13, mas o corte do anúnico já circula nas redes sociais.

No site da cantora, "The Life of a Showgirl" já está disponível para pré-venda nos formatos de vinil, cassete e CD. A foto do perfil de Taylor Swift nas redes sociais foi alterada para uma imagem de cadeado laranja em um fundo verde.

Taylor Swift: direitos autorais



Sua última publicação, do dia 30 de maio, mostra a cantora cercada de seis de seus discos: "Taylor Swift", "Fearless", "Speak Now", "Red", "1989" e "Reputation". O post faz referência à compra dos direitos autorais dos seus trabalhos, que haviam sido adquiridos pela empresa de investimentos Shamrock Capital.

A situação deu início a uma série de relançamentos de regravações com o selo "Taylor's Version" por parte de Taylor Swift. O acordo para reaver os direitos de suas seis primeiras obras, segundo estimativa da Billboard, chegou a 360 milhões de dólares. Desde maio de 2025, ela detém os direitos sobre todo o seu catálogo musical.