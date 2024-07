Taylor Swift ultrapassa Whitney Houston e quebra recorde musical

Com o álbum "The Tortured Poets Department", Taylor Swift se torna a única artista feminina a permanecer as primeiras 12 semanas de lançamento no topo do ranking

Até o momento, “Tortured Poets Department” arrecadou 163 mil unidades de álbuns nos Estados Unidos . De acordo com a Luminate, empresa que monitora o mercado musical, o disco estreou no topo da parada no dia 4 de maio e, desde então, se mantém na posição até a última atualização, divulgada no dia 11 de julho.

A conquista da artista quebrou o recorde da cantora Whitney Houston, com o disco "Whitney" , de 1987, que permaneceu 11 semanas no ranking considerado um dos principais da música.

Lançado em abril deste ano, o álbum “The Tortured Poets Department” , da cantora Taylor Swift, tornou-se o único disco de uma artista feminina a permanecer as 12 primeiras semanas de lançamento no topo da parada da Billboard.

Seu disco “Tortured Poets” estava empatado com “Fearless”, de 2008, e “1989”, de 2014, até a semana passada, ambos se mantiveram no topo por 11 semanas cada.

Com novo álbum, Taylor Swift se iguala a Stevie Wonder e Morgan Wallen

O recorde de permanecer as primeiras 12 semanas no primeiro lugar da lista também foi conquistado por Morgan Wallen, com o álbum “One Thing at a Time”, lançado em março de 2023.

Stevie Wonder também alcançou o recorde com o disco “Songs in the Key of Life”, de 1976, que permaneceu 13 semanas no topo do ranking.

Caso a artista permaneça no topo até semana que vem, ela passa a obter o feito sozinha.

Após a última atualização da Billboard, Taylor Swift já passou, somando todos os seus álbuns, 81 semanas no topo do ranking da principal parada de discos dos Estados Unidos. Acima dela se encontram os Beatles, que somam 132 semanas.

Conheça “The Tortured Poets Department”, novo álbum de Taylor Swift

Lançado no dia 19 de abril deste ano, “The Tortured Poets Department” é o décimo primeiro álbum de estúdio de Taylor Swift.

Canções como “Fortnight”, com participação de Post Malone, “Down Bad”, “My Boy Only Breaks His Favorite Toys” e “So Long, London” ocuparam o ranking da Billboard Hot 100 Brasil.