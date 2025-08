Na crueldade de ‘Juntos’, casamento vira filme de terror

Quando ela começa a sentir algo parecido, ambos passam a ler pensamentos alheios e, de repente, estão entrando um no outro, literalmente. Carne com carne.

'Juntos' compreende camadas de terror e comédia

Diretor e roteirista de ‘Juntos’, Michael Shanks é esperto por compreender as camadas de horror e comédia que há nessa trama e, principalmente, por saber atravessá-las de tal forma para que seu filme nunca soe tão sério assim.

Há signos do suspense e do terror, com direito aos temidos “jumpscares” e à tensão das “casas assombradas”, mas ele os evoca com curiosidade, tensão e humor, tudo misturado.

Num beijo intenso, as bocas grudam. No toque das mãos, os dedos entram pelos braços. No sexo, as genitálias ficam presas: “será uma contração pélvica involutária?”, ele pergunta.