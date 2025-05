Taylor Swift compra direito de músicas antigas por US$ 600 milhões

Taylor Swift recupera os direitos de seus primeiros álbuns / Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift

Taylor Swift surpreendeu os fãs nesta sexta-feira, 30, ao revelar que conseguiu comprar todos os seus seis primeiros discos, além de videoclipes e filmes de turnês associados a eles. Pela primeira vez, ela detém todo o catálogo musical que produziu. A cantora anunciou a novidade aos fãs por meio de um post no Instagram. “You belong with me” (“Você pertence a mim”, em tradução livre para o português), fazendo referência à canção homônima presente no segundo álbum da artista, “Fearless” (2008).

Leia também | Além do The Town, Katy Perry faz dois shows no Brasil em setembro A compositora também publicou uma carta falando sobre o ocorrido em seu próprio site. "Dizer que esse é o maior sonho da minha vida realizado é até pouco. Aos meus fãs, vocês sabem o quanto isso foi importante para mim — tanto que regravei meticulosamente 4 dos meus álbuns, chamando-os de 'Taylor's Version'", diz trecho. Taylor ainda revelou que a The Eras Tour e o sucesso de suas versões dos quatro primeiros discos influenciaram na aquisição de suas obras. O valor da compra não foi revelado, mas segundo o jornal inglês The Guardian existem rumores de que o projeto custou entre US$ 600 milhões e US$ 1 bilhão.

Taylor Swift afirma que álbum “Reputation” não será regravado A cantora estadunidense também disse no escrito que até pensou em regravar “Reputation” (2017), a muito aguardado pelos fãs, mas que não poderia repetir os mesmos feitos de antes. “Aquele álbum é o único dos seis primeiros que senti que não poderia melhorar ao refazê-lo. Nem a música, nem as fotos, nem os vídeos. Então, fui adiando”, afirmou Taylor no escrito. Mas, a artista prometeu faixas inéditas do disco em breve. “Vai chegar o momento (caso vocês ainda queiram) para as faixas inéditas daquele álbum saírem do baú”, prometeu.

Saiba porque Taylor Swift não tinha direito sobre as próprias músicas Em 2019, a Big Machine Label Group, antiga gravadora de Taylor Swift, foi vendida para Scooter Braun. A cantora se mostrou chateada com isso, já que os direitos autorais de seus primeiros trabalhos musicais foram para outra pessoa. Além disso, a artista revelou que Scooter costumava fazer bullying contra ela. “Por anos, eu pedi, implorei por uma chance de ser dona do meu próprio trabalho. Ao invés disso, recebi a oportunidade de assinar de novo com a 'Big Machine Records' e 'merecer' um álbum de cada vez”, escreveu a artista em uma publicação no Tumblr, à época.

“Eu tive que fazer a escolha excruciante de deixar para trás todo o meu passado, músicas que escrevi no chão do meu quarto e vídeos com os quais eu sonhei e paguei com o dinheiro que ganhei cantando em bares, depois em clubes, arenas e estádios”, acrescentou. Saiba mais | João Gomes, Jota.pê e Mestrinho trazem a turnê Dominguinho para Fortaleza No decorrer de seu texto, Taylor também fala sobre o bullying que teria sofrido de Scooter. A cantora acusou o empresário e o rapper Kanye West de se juntarem a Justin Bieber para assediá-la moralmente.