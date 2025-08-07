Dois filmes cearenses entram em mostra de cinema de Minas Gerais

Dois filmes cearenses entram em mostra de cinema de Minas GeraisProduções cearenses são parte da programação de 8ª Mostra de Cinema de Fama, durante o mês de agosto
Entre os dias 14 a 17 de agosto, acontece a 8ª Mostra de Cinema de Fama, na cidade homônima de Minas Gerais.
O evento exibirá 43 filmes em mostras competitivas que estarão concorrendo em cinco categorias: Mostra Mineira, Mostra Animação Nacional, Mostra Animação Internacional e Mostra Fama
As produções cearenses “Troncos Velhos”, de Rosane Gurgel, e “Procissão”, de Álisson Pereira Flor, serão apresentadas nas Mostras Fama e Animação.
8ª Mostra de Cinema de Fama
O tema da 8ª Mostra de Cinema de Fama é “Territórios do Olhar” e homenageia o ator Fernando Alves Pinto, que possui uma carreira que se movimenta entre o cinema autoral, experimental e popular.
O maestro e compositor Wagner Tiso, integrante do Clube da Esquina e referência na música nacional, celebra seus 80 anos com uma apresentação na abertura do evento junto com o Quinteto de Cordas da Filarmônica de Varginha, em 14 de agosto.
Confira a programação das Mostras em que os filmes cearenses serão exibidos:
Mostra Fama 15/08 às 20h20min na Praça Sagrado Coração de Jesus
- "Firmina", de Izah Neiva (SP, 15 min)
- "Bijupirá", de Eduardo Boccaletti (RJ, 14 min)
- "Alma negra", de Isadora Barbosa Carneiro e Izzy Motta (SP, 16 min)
- "Hasta siempre, Pepe Mujica", de Thiago Prado (RJ, 19 min)
- "Depois do fim", de Pedro Paulo Dantas Maciel (SP, 20 min)
- "O homem de água", de André Talamonte (SP, 20 min)
- "Troncos velhos", de Rosane Gurgel (CE, 20 min)
- Encerramento: 22h40min
16/08 - Mostra Animação às 20 horas na Praça Sagrado Coração de Jesus
- "Rheum", de Rayana França (BA, 2 min)
- "Eu e o boi, o boi e eu", de Jane Carmen Oliveira (MG, 6 min)
- "Procissão", de Álisson Pereira Flor (CE, 16 min)
- "Tsuru", de Pedro Anias (BA, 6 min)
- "Menino Gepeto", de Cláudio Constantino Barbosa e Rafael Pereira Guimarães (MG, 13 min)
- "Pequeno B", de Lucas Borges (MG, 14 min)
- "Kabuki", de Tiago Minamisawa (SP, 15 min)
16/08 - Mostra Mineira às 21h15min na Praça Sagrado Coração de Jesus
- "152 AB", de Daniel Jaber e Jelton Oliveira (Belo Horizonte, MG, 20 min)
- "Espelho azul", de Elizeu Gonçalves Mol e Carlos Gomes (Timóteo, MG, 15 min)
- "Isso dá um curta!", de Felipe Siqueira (Careaçu, MG, 15 min)
- "Aruê, Jerônimos", de Matheus José Vieira (Passos, MG, 17 min)
- Encerramento: 22h30min
8ª Mostra de Cinema de Fama
- Mais informações: mostrafama.com.br