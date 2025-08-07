Dois filmes cearenses entram em mostra de cinema de Minas Gerais

"Troncos Velhos", de Rosane Gurgel, é exbido na Mostra de Cinema de Fama em Minas Gerais / Crédito: Reprodução/Governo do Ceará

Entre os dias 14 a 17 de agosto, acontece a 8ª Mostra de Cinema de Fama, na cidade homônima de Minas Gerais. O evento exibirá 43 filmes em mostras competitivas que estarão concorrendo em cinco categorias: Mostra Mineira, Mostra Animação Nacional, Mostra Animação Internacional e Mostra Fama

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia também | Nordeste recebe investimento de R$ 40 milhões no setor cultural As produções cearenses “Troncos Velhos”, de Rosane Gurgel, e “Procissão”, de Álisson Pereira Flor, serão apresentadas nas Mostras Fama e Animação. 8ª Mostra de Cinema de Fama O tema da 8ª Mostra de Cinema de Fama é “Territórios do Olhar” e homenageia o ator Fernando Alves Pinto, que possui uma carreira que se movimenta entre o cinema autoral, experimental e popular. O maestro e compositor Wagner Tiso, integrante do Clube da Esquina e referência na música nacional, celebra seus 80 anos com uma apresentação na abertura do evento junto com o Quinteto de Cordas da Filarmônica de Varginha, em 14 de agosto.

Confira a programação das Mostras em que os filmes cearenses serão exibidos: Mostra Fama 15/08 às 20h20min na Praça Sagrado Coração de Jesus "Firmina", de Izah Neiva (SP, 15 min)

"Bijupirá", de Eduardo Boccaletti (RJ, 14 min)

"Alma negra", de Isadora Barbosa Carneiro e Izzy Motta (SP, 16 min)

"Bijupirá", de Eduardo Boccaletti (RJ, 14 min)

"Hasta siempre, Pepe Mujica", de Thiago Prado (RJ, 19 min)

"Depois do fim", de Pedro Paulo Dantas Maciel (SP, 20 min)

"O homem de água", de André Talamonte (SP, 20 min)

"Troncos velhos", de Rosane Gurgel (CE, 20 min)

Encerramento: 22h40min 16/08 - Mostra Animação às 20 horas na Praça Sagrado Coração de Jesus "Rheum", de Rayana França (BA, 2 min)

"Eu e o boi, o boi e eu", de Jane Carmen Oliveira (MG, 6 min)

"Procissão", de Álisson Pereira Flor (CE, 16 min)

"Tsuru", de Pedro Anias (BA, 6 min)

"Menino Gepeto", de Cláudio Constantino Barbosa e Rafael Pereira Guimarães (MG, 13 min)

"Pequeno B", de Lucas Borges (MG, 14 min)

"Kabuki", de Tiago Minamisawa (SP, 15 min)

16/08 - Mostra Mineira às 21h15min na Praça Sagrado Coração de Jesus