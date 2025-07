HBO Max tem 10 séries indicadas ao Emmy 2025; saiba quais

White Lotus é um dos carros-chefes da HBO Max na disputa pelo Emmy 2025 / Crédito: Divulgação/HBO Max

Os indicados à 77ª edição do Emmy foram revelados e o canal HBO Max recebeu 114 indicações. Dez séries disponíveis no streaming foram nomeadas em diferentes categorias. A seguir, saiba quais são e conheça as histórias:

Em sua terceira temporada, The White Lotus leva seus hóspedes para um luxuoso resort na Tailândia, onde a morte e a espiritualidade oriental servem de pano de fundo para uma sátira envolvente. Entre os visitantes, uma família lida com questões teológicas, enquanto um casal e um grupo de amigas tentam se reconectar. Entre sessões de ioga e massagens, tensões emergem, revelando rivalidades, dilemas fiscais e conflitos pessoais. Com humor afiado, a série explora o choque entre o exotismo do local e os dramas dos turistas. Com um elenco rotativo, The White Lotus trouxe Jason Isaac, Walton Goggins, Carrie Coon, Parker Posey e Aimee Lou Wood são os novos nomes que compõem a terceira temporada, liderada pela veterana Natasha Rothwell, como Belinda. A série foi indicada em 23 categorias, sendo as principais: Melhor Série Dramática

Melhor Direção para Série Dramática - Mike White

Melhor Roteiro para Série Dramática - Mike White

Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática - Jason Isaacs, Sam Rockwell, Walton Goggins

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática - Carrie Coon, Parker Posey, Natasha Rothwell, Aimee Lou Wood

Melhor Ator Convidado em Série Dramática - Scott Glenn Pinguim A trama da série derivada de “The Batman” foca nas ações de Oz Cobb, o Pinguim (Collin Farrell), lidando com as consequências do final do filme, no qual o Charada (Paul Dano) explodiu e inundou diversos pontos de Gotham, mergulhando a cidade em um caos.

Nesse cenário, as famílias Falcone e Maroni, que comandam o crime organizado, se reorganizam na ausência de Batman, abrindo uma brecha para que o Pinguim se aproveite e aumente seu poder e influência. A série foi a segunda mais indicada da edição, atrás apenas de Ruptura, totalizando 24 nomeações, sendo as principais: Melhor Série Limitada ou Antologia

Melhor Direção para Série Limitada ou Antologia ou Filme - Helen Shaver, Jennifer Getzinger

Melhor Roteiro para Série Limitada ou Antologia ou Filme - Lauren LeFranc

Melhor Ator Principal em Série Limitada ou Antologia ou Filme - Colin Farrell

Melhor Atriz Principal em Série Limitada ou Antologia ou Filme - Cristin Milioti

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada ou Antologia ou Filme - Deirdre O'Connell The Last of Us The Last of Us é uma série dramática da HBO baseada no jogo de videogame de mesmo nome, ambientada em um mundo pós-apocalíptico vinte anos após a destruição da civilização moderna.

A história acompanha Joel (Pedro Pascal), um contrabandista, e Ellie (Bella Ramsey), uma jovem com imunidade a uma infecção fúngica que devastou a humanidade, em uma jornada perigosa pelos Estados Unidos. O objetivo da dupla é encontrar os Vagalumes, um grupo rebelde que acredita que Ellie pode ser a chave para uma cura. A série foi renovada para uma terceira temporada com previsão de lançamento para 2027, e atualmente está adaptando o segundo jogo da franquia com destaque para a personagem Abby, interpretada por Kaitlyn Dever. A segunda temporada foi indicada em 17 categorias, sendo as principais: Melhor Série Dramática

Melhor Ator Principal em Série Dramática - Pedro Pascal

Melhor Atriz Principal em Série Dramática - Bella Ramsey

Melhor Ator Convidado em Série Dramática - Jeffrey Wright, Joe Pantoliano

Melhor Atriz Convidada em Série Dramática - Catherine O'Hara, Kaitlyn Dever Hacks Hacks é uma série de comédia que acompanha a relação profissional entre Deborah Vance (Jean Smart), uma lendária comediante de Las Vegas, e Ava Daniels (Hannah Einbinder), uma jovem roteirista que precisa de trabalho. As duas precisam superar suas diferenças e unir suas habilidades para manter a carreira de Deborah e, ao mesmo tempo, lidar com os desafios de suas vidas pessoais.