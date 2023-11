'The Bear': série é oficialmente renovada para terceira temporada

A informação da continuidade da série foi anunciada oficialmente nas redes sociais do canal americano FX e do serviço de streaming Hulu. A obra foi criada por Christopher Storer e é estrelada por Jeremy Allen White, que interpreta o protagonista Carmy Berzatto. O elenco conta também com Ebon Moss-Bachrach, Abby Elliott e Ayo Edebiri. As duas primeiras temporadas estão disponíveis no catálogo da plataforma de streaming Star+.

Who wants another round? FX’s The Bear is returning for a third season. Only on Hulu. #TheBearFX pic.twitter.com/J8A4e8lmKw — Hulu (@hulu) November 6, 2023

“The Bear” foi lançada em 2022 e apresenta a história de Carmy, um jovem chef da alta gastronomia que retorna para Chicago para administrar a lanchonete da família após a morte do irmão. Ele precisa equilibrar as realidades enfrentadas por uma pequena empresa, as diferentes personalidades de sua equipe e as tensas relações familiares - tudo isso enquanto ainda lida com o luto da perda de seu irmão.



