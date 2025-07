Cearense de Juazeiro é selecionado no 'The Voice' da Argentina

Cearense é selecionado em programa "La Voz Argentina" com música de Paulinho Moska e receber convite de todos os jurados para integrar suas equipes / Crédito: Reprodução/La Voz Argentina

O cearense Dan Morais chamou atenção de todos os jurados ao participar do programa “La Voz Argentina”. Natural de Juazeiro do Norte, no Ceará, o cantor foi selecionado ao cantar "Pensando em Você", de Paulinho Moska, O programa é a versão argentina da franquia internacional de reality show, criado na Holanda em 2010 e que no Brasil é chamada de "The Voice". Seguindo o padrão da versão original, os candidatos escolhem uma canção e são selecionados quando os jurados, que ficam de costas para o participante, giram as cadeiras.

Dan Morais: do Cariri à Argentina Danilo Morais, conhecido como Dan Morais, tem uma trajetória técnica na área musical. Ele estudou na Universidade Federal do Cariri, no Ceará, e logo depois fez mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Mas um ano atrás, Danilo deixou o Brasil para morar na Argentina. Desde então, o artista tem focado em sua carreira na música para além da universidade. “Sempre me dediquei à docência na área da música, mas depois de vir para a Argentina e começar a tocar nos lugares e receber o apoio de tanta gente daqui, eu me animei a me lançar como cantor e construir uma carreira musical”, relata em entrevista ao O POVO.

A vontade de Dan em participar do programa aumentou após pessoas passarem a acompanhar seus shows em barzinhos na província de Chaco, onde mora com seu namorado, que é argentino. Segundo o cantor, os fãs dizem que gostam muito da música brasileira, fato que o pegou de surpresa e o encorajou a realizar a inscrição. “Quando vi que estavam abertas as inscrições para o programa, pensei que seria uma forma de mostrar meu trabalho agora com um alcance ainda maior a nível nacional e continuar levando a música brasileira e nossa cultura através de minha arte para outras pessoas”, explica.