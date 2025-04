The Voice Brasil 2025 no SBT: tudo sobre estreia na nova emissora

Tiago Leifert retorna ao comando do The Voice Brasil, após o programa ser transferido ao SBT / Crédito: Reprodução/ TV Globo

O The Voice Brasil, que permaneceu por 11 anos na grade de programação da TV Globo, será transferido para outro canal em 2025: o SBT. Curiosamente, o programa musical contará novamente com Boninho na produção e Tiago Leifert como apresentador. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Segundo informações da coluna de Flávio Ricco, no portal Leo Dias, a nova atração da emissora paulista será exibida no segundo semestre de 2025. A nova edição trará mudanças na dinâmica do reality, diferenciando-se do formato adotado na antiga emissora.

Tiago Leifert, confirmado pelo próprio Boninho, apresentou o The Voice Brasil na Globo entre 2012 e 2020, quando deixou o programa para assumir o comando do Big Brother Brasil. Leifert foi anunciado como contratado do SBT em janeiro deste ano.

Como já é tradição no programa, a escolha dos jurados será essencial para as fases seletivas, em que os técnicos escolhem os cantores que integrarão suas equipes. Na Globo, nomes como Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Lulu Santos, Daniel, Michel Teló, Ivete Sangalo, Iza e Gaby Amarantos já ocuparam essas cadeiras icônicas.