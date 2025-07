Personagem de tirinha do V&A conquista bronze em regional de bocha

Além de render assunto para a tirinha, a cearense é atleta de bocha paralímpica desde 2022. No último domingo, 13, Emylle conquistou o bronze no campeonato regional da modalidade, realizado em Recife.

Todas às quintas-feiras, o leitor do Vida&Arte se diverte com a tirinha “Emylle sobre Rodas” . Escrita e desenhada por Milene Correia, a obra é baseada em histórias reais vividas pela cearense Emylle Torres.

É a segunda vez que a paratleta vence o bronze no regional na classe BC3 feminina. “Essas competições vão além da quadra. A gente conhece novos estados, conhece novos atletas e revê os conhecidos, acompanha a evolução de cada um”, comenta Emylle sobre a sensação de ganhar a competição.

“Com a ajuda do meu treinador Harley Sousa e minha operadora de rampa Ana Victoria, conseguimos mais uma medalha”, salienta a atleta.

A cearense teve o contato com o esporte a partir do convite de um professor, na época em que fazia natação no Centro de Profissionalização e Inclusão para a Pessoa com Deficiência (Cepid).