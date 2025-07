Festival de Esquetes celebra 19ª edição com programação gratuita

Com 34 espetáculos espalhados por teatros de Fortaleza, Festival de Esquetes promove formação para novos talentos do humor cearense

Com programação toda gratuita, o festival realiza 34 apresentações nos seguintes espaços culturais da Cidade: Teatro Morro do Ouro, Teatro B. de Paiva, Teatro da Praia, Vila das Artes e Cineteatro São Luiz.

Carregando a temática “Pequenas Grandes Cenas”, o festival é conhecido no cenário artístico do Estado por ser um espaço de vivência e intercâmbio entre artistas iniciantes e profissionais .

Nesta edição, além de grupos da Capital, foram contemplados participantes de Caucaia, Maracanaú, Quixeramobim, Tururu, bem como de outros estados como São Paulo, Distrito Federal e Minas Gerais.

Ao final do evento, as apresentações serão avaliadas por um júri especializado e um júri popular, contemplando os vencedores com o “Troféu Joca Andrade”, em homenagem ao fundador e professor do curso Princípios Básicos de Teatro do Theatro José de Alencar.

Ademais, nesta edição, o festival promove o “Prêmio Fecta – Melhor Personagem da Internet Cearense 2025”, que reúne nove personalidades do E000stado que ganharam destaque nas redes com personagens de humor.