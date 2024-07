MPB: o que torna uma Música Popular Brasileira?

O Dia da Música Popular Brasileira (MPB) é comemorado anualmente em 17 de outubro Crédito: Capa do LP 'Phono 73'

Artistas como João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Elis Regina, Chiquinha Gonzaga, Caetano Veloso, Gilberto Gil e tantos outros são nomes que se destacam quando o assunto é Música Popular Brasileira (MPB). O gênero é conhecido por sua diversidade e criatividade, além da influência que exerce tanto nacional quanto internacionalmente. A MPB nasce entre as décadas de 1950 e 1960, período em que o Brasil passava por intensas transformações sociais, políticas e culturais. Suas canções frequentemente abordam temas sociais, políticos e culturais, refletindo a identidade nacional e as questões contemporâneas. LEIA TAMBÉM | O legado africano na MPB

Os versos costumam ecoar em gerações de pessoas que admiram e cultivam a mensagem que essas canções transmitem. Mas o que faz uma música brasileira ser MPB? "É uma música que tem em sua essência uma singularidade da nossa tradição, sotaque, sonoridade e tempero musical " Cícero Galdino Para o professor de música e regente Cícero A. Galdino, a MPB precisa ter, além dos elementos sonoros, referências regionais que tratam em sua estrutura do cotidiano, dos costumes, dos afazeres e de toda a diversidade do País.

MPB: a criação do gênero musical tipicamente brasileiro O termo "música popular brasileira" já era utilizado no início do século XX, sem se referir a um movimento ou grupo de artistas. Somente duas décadas depois ganharia também a sigla MPB e a concepção atual do termo. Inicialmente, o estilo era denominado Música Popular Moderna. A terminologia foi utilizada pela primeira vez em 1965, para identificar canções que se influenciavam pela bossa nova e pelo engajamento folclórico dos Centros Populares de Cultura da União. Foi só na virada da década de 1960 para a de 1970 que se passou a adotar a sigla MPB. Um dos primeiros exemplos de canções desse gênero foi “Arrastão”, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes,. Em 1965, interpretada por Elis Regina, a composição venceu o 1º Festival de Música Popular da TV Excelsior. “A Música Popular Brasileira é uma referência para aqueles que se preocupam em criar uma música duradoura, é como uma escola. Ela tem um impacto imensurável na história da música nacional”, destaca o regente Galdino. Em 2012, o Dia da Música Popular Brasileira passou a ser comemorado anualmente em 17 de outubro, em homenagem ao nascimento da compositora Chiquinha Gonzaga, considerada a primeira compositora oficial da MPB. A data foi criada por meio do Decreto-lei n.º 12.624, outorgado pela então presidente Dilma Rousseff. LEIA TAMBÉM | Dia da MPB: Spotify divulga pesquisa sobre buscas do gênero no site

O que é MPB hoje? “A MPB precisa ser entendida como um canal em que as pessoas podem cantar sua identidade, incluindo aspectos geográficos, regionais e culturais do local. Quando a música tem essa peculiaridade, ela passa a ser uma música popular”, destaca o professor Galdino sobre os elementos para que uma canção faça parte do gênero. A Música Popular Brasileira (MPB) se torna um dos pilares da cultura nacional ao combinar, combinando elementos da música regional e folclórica com influências da bossa nova, do samba, do jazz e da música erudita. Com o passar do tempo, passou a abranger misturas com outros ritmos, como rock, soul, reggae, funk, samba e música pop, além de uma sonoridade romântica. "Os elementos devem ser regionais, sonoros e da cultura, da tradição cultural e popular. É daquilo que as pessoas veem, vivem, ouvem, dizem e cantam. A música no mundo todo é uma única canção, mas o que diferencia é o emprego dessas características. É sobre reconhecer o nosso entorno " Cícero Galdino