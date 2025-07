Filha de Arlindo Cruz diz sentir-se abandonada após piora na saúde do pai

Biografia sobre Arlindo Cruz traz relatos da família do músico; esposa revela piora no quadro de saúde e filha diz sentir-se abandonada

De acordo com a esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz, o músico não responde mais aos estímulos. A declaração foi feita para a biografia “O Sambista Perfeito”, escrita por Marcos Salles. No mesmo livro, a filha do sambista, Flora Cruz, revela sentir-se abandonada com a piora do quadro de saúde do pai.

Arlindo Cruz vive hoje com sequelas graves de um AVC hemorrágico sofrido em 2017. Internado desde março, o músico foi diagnosticado com uma bactéria resistente neste mês, quando foi tratar uma pneumonia. No livro “O Sambista Perfeito”, Flora Cruz, a filha do cantor, conta que ele é portador de uma doença auto-imune.