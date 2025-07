BTS confirma turnê mundial com todos os membros e novo álbum

Com o fim do serviço militar obrigatório de todos os membros, o BTS confirma produção de novo álbum e turnê mundial a partir de 2026 / Crédito: HYBE/BigHit/Divulgação

Considerado um dos principais representantes do k-pop, o BTS está completo e prepara o retorno das atividades em breve. A novidade aguardada pelos fãs do grupo sul-coreano foi anunciada nesta terça-feira, 1º, em uma transmissão ao vivo que contou com a presença dos sete membros: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook. Leia também | Kendrick Lamar retorna ao Brasil para show em setembro

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A reunião dos idols finalmente aconteceu após a saída de todos os integrantes do serviço militar obrigatório, com o último membro, o rapper Suga, concluindo o alistamento no fim de junho. “Olá, pessoal, estamos de volta!”, declarou Jimin na live. Na ocasião, o grupo atualizou o Army – nome dado aos fãs do BTS – sobre suas próximas ações em conjunto, que devem contar com um álbum especial e turnê mundial. O líder RM, nome artístico de Namjoon, acrescentou que, em breve, vão seguir para os EUA para iniciar a produção do próximo álbum do BTS, previsto para o início de 2026. O último disco deles, “BE”, foi lançado em 2020. Já em 2022, antes de iniciarem o alistamento, o grupo lançou a coletânea “Proof”. Leia também | Cantora Dua Lipa anuncia shows no Brasil em novembro