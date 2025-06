Kendrick Lamar retorna ao Brasil para show em setembro

Kendrick Lamar fará show único no Brasil no dia 30 de setembro; venda geral tem início em julho

O rapper Kendrick Lamar vem ao Brasil para show único no mês de setembro. Anunciado nesta sexta-feira, 27, o show do artista estadunidense será realizado no Allianz Parque, em São Paulo.

Apresentando a turnê “Grand National Tour” na capital paulista no dia 30 de setembro deste ano, o rapper também fará shows no México, Colômbia, Argentina e Chile. Nos eventos, a dupla Ca7riel & Paco Amoroso fará apresentação de abertura.

Conhecido por diversos sucessos do rap ao hip-hop, como “Not like that”, “Humble”, “Like that”, “D.N.A” e “All the stars”, o músico retorna ao País após show no GP Week, festival que aconteceu em 2023.

Ganhador de cinco estatuetas do Grammy deste ano, com a canção “Not Like Us”, Kendrick foi atração principal do show do intervalo no Super Bowl, onde realizou uma apresentação que movimentou as redes sociais.

A pré-venda dos ingressos para o show do Kendrick Lamar em São Paulo abre no domingo, 30, às 11 horas, no site da Ticketmaster. Já a venda geral tem início na quarta-feira, 2 de julho, também às 11 horas.