K-pop em 2025: confira os shows mais aguardados no Brasil

O primeiro semestre traz shows de k-pop super aguardados, como o do Stray Kids / Crédito: Divulgação/ JYP

Diversos grupos e solistas sul-coreanos já estão com shows confirmados no Brasil para 2025. O primeiro semestre traz apresentações super aguardadas pelos fãs como a do Stray Kids, que passará tanto pelo Rio, quanto por São Paulo. Então já prepara o lightstick e marca no calendário as datas confirmadas para os shows de k-pop que estão previstos para acontecer nos próximos meses.

K-Pop no Brasil em 2025: Kard O grupo misto Kard volta ao Brasil em 2025 para show em São Paulo. BM, J.seph, Somin e Jiwoo retornam ao País após dois anos da última apresentação com a nova turnê "Where To Now?".

Quando: 17 de janeiro

Onde: Terra SP, em São Paulo

Ingressos: site Clube do Ingresso K-Pop no Brasil em 2025: Taemin (SHINee) Taemin, integrante do SHINee, anunciou a continuação de sua turnê mundial “Ephemeral Gaze” para o início de 2025. Quando: 1º de fevereiro

Onde: Vibra São Paulo, em São Paulo

K-Pop no Brasil em 2025: Kino (Pentagon) Kino desembarca para o seu primeiro show no Brasil com a tour "I think too much". Tendo vindo ao Brasil em 2019, o artista revelou que suas memórias da passagem pelo país sempre trazem um sorriso ao seu rosto.

Quando: 9 de fevereiro

Onde: Carioca Club, em São Paulo

Ingressos: site da Pixel Ticket K-Pop no Brasil em 2025: Kim Hyun Joong Kim Hyun-joong é um cantor e também cantor e compositor que ficou conhecido pelos papéis nos dramas coreanos Boys Over Flowers e Playful Kiss. Ele começou sua carreira como líder do grupo SS501. Quando: 21 de fevereiro

Onde: Studio Stage em São Paulo

K-Pop no Brasil em 2025: Jinyoung (ex-B1A4) Jin-Young iniciou sua trajetória como líder e vocalista do grupo de k-pop B1A4. Ele realiza um fan-meeting nomeado "Happy Together".