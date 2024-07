Jin do BTS é escolhido para carregar Tocha Olímpica em Paris

Jin ,integrante mais velho do BTS, foi selecionado para representar a Coreia do Sul no revezamento da tocha nos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris Crédito: Instagram @jin/reprodução

Devido a diferença de 5 horas no fuso horário entre Brasil e França, o membro mais velho do BTS estará passeando pelas ruas de Paris às 15h30min (horário de Brasília). Ainda sem confirmação, é estimado que o canal oficial do Jogos Olímpicos no Youtube faça uma transmissão ao vivo. Outros integrantes do BTS já se destacaram em um grande evento esportivo internacional. Em novembro de 2022, Jung Kook, o mais novo do grupo de kpop, se apresentou na abertura da Copa do Mundo no Catar, ao som da música oficial da competição, "Dreamers". No último mês, o astro se tornou o primeiro membro do BTS a concluir o serviço militar obrigatório a todos os homens aptos sul-coreanos. Após ser dispensado, ele realizou uma celebração especial com os ARMYs, como são chamados os fãs do BTS, e abraçou alguns deles. O grupo de Kpop segue em hiato, enquanto os outros artistas cumprem o serviço militar.