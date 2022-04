BTS: Integrantes vão suspender atividades e ingressar no exército?

Membros do BTS enfrentam momento de incerteza em relação ao alistamento obrigatório nas Forças Armadas da Coreia do Sul

O grupo composto por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, mais conhecido como BTS, é um dos grandes sucessos da atualidade. Dentre os feitos históricos da banda, está a sua performance recente na premiação do Grammy 2022, em que o grupo foi o primeiro da indústria do k-pop a se apresentar nessa cerimônia.

Além disso, os integrantes também ajudaram a Coreia do Sul a melhorar a sua imagem no âmbito internacional, fomentando a sua cultura e movimentando a economia do país. Porém, as leis sul-coreanas afirmam que todos os homens saudáveis com idade entre 18 e 28 anos devem se alistar no serviço militar por 18 meses como parte das defesas contra a Coreia do Norte.

No entanto, o Parlamento da Coreia do Sul aprovou, em 2020, a apelidada “Lei BTS”, que consiste no adiamento do serviço militar obrigatório até os 30 anos para músicos de k-pop reconhecidos mundialmente, como o septeto que dá nome à lei.

O país já chegou a conceder isenções para atletas e artistas premiados, como o jogador Son Heung-min e o pianista Seong-Jin Cho, mas até hoje nenhum artista de k-pop foi isento.



Sem mais um adiamento ou a isenção completa, é chegada a hora do membro mais velho do grupo se alistar: Jin completará em dezembro os 30 anos previstos na lei como o limite de idade para o alistamento nas Forças Armadas.

"É muito esperado que os jovens coreanos sirvam o país, e os membros do BTS são modelos para muitos da jovem geração coreana. A maioria da população espera que nossos membros do BTS cumpram com sua obrigação como cidadãos da Coreia. Eventualmente, acho que isso vai acontecer", afirmou Gunn Kim, Embaixador da Coreia do Sul na Grã-Bretanha, em entrevista ao jornal The Sunday Times.



Mesmo com a crescente tensão entre as duas Coreias, parlamentares e fãs pedem o adiamento ou a isenção do serviço militar sul-coreano ao septeto com o argumento de que o grupo já ajuda muito o seu país sem ter que usar um uniforme militar.

"Nem todo mundo precisa empunhar um rifle para servir ao país", afirmou Noh Woong-rae, membro do Partido Democrata da Coreia do Sul, em uma reunião em 2020. O político sugeriu que uma alternativa seria a banda atuar como embaixadora em suas viagens internacionais para promover um grupo de ilhotas, lugar de disputa territorial com o Japão.



O público tende para a mesma visão do político, vista a pesquisa feita pelo site de notícias “Kuki News”, em que 31,3% acreditam que o BTS deveria ser isento do serviço militar, enquanto outros 28,6% apoiam somente o adiamento. Os respondentes que defendem o serviço militar normal estavam em 30,5%.

Em uma coletiva de imprensa em Las Vegas, o Diretor Executivo da HYBE (agência do BTS), Lee Jin Hyeong fez um pronunciamento sobre o assunto: “Nossos artistas estão deixando tudo nas mãos da empresa sobre o serviço militar. Eles repetidamente já afirmaram que irão cumprir o chamado do Estado tanto no passado como também no presente. Nós estamos atualmente discutindo isso dentro da empresa".

"Após a revisão da Lei do Serviço Militar, a decisão será da empresa. A empresa está cuidando desse problema atentamente. Estamos fazendo o nosso melhor para chegar à melhor solução. Eu espero que possamos chegar a uma conclusão o mais breve possível, porque é verdade que essa incerteza está causando algumas dificuldades”, complementou o funcionário.



Depois do pronunciamento, o site “Leading Investment & Securities” fez uma análise que revela a expectativa do mercado sobre o serviço militar obrigatório dos membros do BTS. Segundo o portal, há a possibilidade de todos os integrantes do grupo servirem no serviço militar juntos por apenas um ano com o apoio de acordos realizados entre a banda e o governo sul-coreano.

Outra alternativa, de acordo com o portal Insight, é que os membros do grupo sirvam ao exército por apenas quatro semanas, com o objetivo de receber o treinamento militar. Mas ainda não há decisão oficial da Coreia do Sul.

