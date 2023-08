Suga, do BTS, inicia processo de alistamento militar obrigatório

Em comunicado, a gravadora informou que Suga começou o processo de alistamento militar obrigatório, se tornando o terceiro membro do do grupo BTS a servir

O cantor Suga, um dos integrantes do grupo BTS, iniciou o processo de alistamento para o serviço militar sul-coreano obrigatório. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 7, pela gravadora do grupo.

“Gostaríamos de informar aos nossos fãs que Suga iniciou o processo de alistamento militar solicitando o cancelamento do adiamento de seu alistamento”, informou a Big Hit Music em comunicado.

“Pedimos seu amor e apoio contínuos para Suga até que ele complete seu serviço militar e retorne com segurança”, completa a gravadora.

Na Coreia do Sul, todos os homens entre 18 e 28 anos devem se alistar e servir por dois anos, obrigatoriamente, nas Forças Armadas. Em 2019, a revisão de uma lei autorizou os astros de K-pop a adiarem seu serviço até os 30 anos de idade.

No Parlamento, uma nova emenda está sendo debatida. Caso aprovada, ela permitirá que as estrelas do K-pop realizem apenas três semanas de treinamento militar.

O primeiro a se alistar do grupo sul-coreano foi o mais velho do grupo, Jin, em dezembro de 2022. Em abril deste ano, J-Hope iniciou o serviço obrigatório.