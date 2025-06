Perda gestacional une Lexa e Tati Machado em viagem ao Amazonas

Em publicação nas redes sociais, as amigas receberam comentários carinhosos de outras celebridades, como Gaby Amarantos e Mariana Rios , que usou as redes sociais durante os últimos meses para compartilhar sua experiência como "tentante", no processo de busca pela maternidade .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Lexa e Tati Machado: lidando com as perdas

Lexa deu luz à sua primeira filha, Sofia, no dia 2 de fevereiro. Três dias depois, a bebê faleceu em decorrência de uma pré-eclâmpsia precoce. A condição é caracterizada pelo aumento da pressão arterial durante a gestação. A cantora também foi diagnosticada com Síndrome de Hellp, uma forma grave de pré-eclâmpsia que pode causar danos no fígado e destruir células sanguíneas.

Quatro meses depois, Tati Machado passou pela mesma perda. A apresentadora estava grávida há 33 semanas quando percebeu que os movimentos do filho haviam parado. Ela deu entrada na maternidade e os exames constataram que o bebê Rael havia sofrido uma parada cardíaca.

No post do dia 29 de junho, Lexa declarou para Tati nos comentários das redes sociais: "Te amo e estarei aqui para tudo! Quando eu olho pra você, me enxergo também. Eu vejo você pra sempre".