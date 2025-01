Lexa é internada após inchaço no olho; entenda estado de saúde

Internada com pré-eclâmpsia, Lexa desiste de desfilar no Carnaval 2025 para cuidar da gravidez / Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Lexa precisou ser internada no início desta semana após ser diagnosticada com pré-eclâmpsia, complicação que afeta grávidas, no qual há um aumento na pressão arterial e pode ser considerada grave. Acompanhe: Cantora Lexa anuncia que não desfilará no Carnaval 2025

Na última semana, a voz de "Só depois do Carnaval" publicou em seu perfil no Instagram que estava com um inchaço no olho e que havia marcado um oftalmologista para acompanhar a situação. "Estou recebendo relatos de várias grávidas na mesma situação. Postei um deles aí, mas conforme a oftalmologista, em uma semana estará tudo bem", disse a artista à época.

Além de sintomas considerados comuns às gestantes, como náuseas, dores de cabeça e inchaço no corpo, em casos mais graves, a pré-eclâmpsia pode ocasionar convulsões, distúrbios visuais, além de desprendimento da placenta. Com o diagnóstico, Lexa anunciou que não irá desfilar no Carnaval deste ano como Rainha de Bateria do Unidos da Tijuca. Em publicação na terça-feira, 21, a cantora afirmou que sua prioridade atual é a futura bebê. Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp