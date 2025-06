Entenda incompatibilidade que dificulta gravidez de Mariana Rios

Mariana Rios compartilhou dificuldades em entrevista ao podcast "O Grande Surto" / Crédito: Reprodução/Facebook Mariana Rios

A atriz Mariana Rios revelou que enfrenta problemas para engravidar devido à incompatibilidade genética com o namorado, João Luis Diniz. Após compartilhar a informação em entrevista ao podcast "O Grande Surto", apresentado por Fernanda Paes Leme, ela evidenciou a questão médica que compromete o sucesso de uma gravidez. Mas, afinal, como esta condição afeta os casais? Também conhecido como Teste de Compatibilidade Genética para Casais (TCG) ou Triagem de Portadores de Doenças Genéticas Recessivas, o exame identifica se um casal possui alterações genéticas em comum que, caso transmitidas aos filhos, poderiam causar doenças graves ou abortos de repetição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA TAMBÉM | Exposição na Pinacoteca do Ceará reúne obras de artistas brasileiros Mariana, por exemplo, iniciou o processo de fertilização in vitro (FIV) e os embriões passaram pelo exame genético, a fim de avaliar as chances de implantação bem-sucedida. O resultado revelou que a atriz e o companheiro são portadores do mesmo gene recessivo. Logo, os embriões precisaram ser descartados por conta dos riscos de doenças genéticas. Nesse cenário, uma pessoa só desenvolve a doença se herdar duas cópias de um gene alterado (uma do pai e uma da mãe). Os testes, realizados a partir de uma amostra de DNA dos futuros pais, consegue identificar os riscos de transmissão de doenças genéticas e ajuda os casais a tomarem decisões com base nas informações.

O teste também é recomendado quando há aborto de repetição sem causa definida e quando os parceiros são primos de primeiro grau. Como funciona o teste de compatibilidade genética? É coletada uma amostra de sangue do casal para a realização de uma análise genética de cada um, através do sequenciamento do DNA das células. O teste de incompatibilidade genética pode analisar centenas de genes e detectar doenças genéticas como, fibrose cística, Atrofia Muscular Espinhal (AME), Síndrome do X Frágil, entre outras. Vale ressaltar que os testes não avaliam a compatibilidade do casal do ponto de vista da fertilidade, mas sim do risco de transmissão de doenças genéticas específicas.

Teste positivo: o que deve ser feito? O primeiro passo é manter a calma e buscar um tratamento. Um muito utilizado por casais é a Fertilização in Vitro (FIV) com teste genético pré-implantacional. Também tem o FIV com esperma ou óvulos de um doador que não seja portador da doença. Com o avanço das técnicas de reprodução assistida - que envolve a manipulação de óvulos, espermatozoides ou embriões em laboratório -, é possível prevenir a transmissão da doença para os filhos. RELACIONADO | Mariana Rios desabafa sobre resultado na tentativa de engravidar