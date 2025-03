Um mês após parto, Lexa desabafa sobre perda da filha: "A dor é dilacerante"

Lexa desabafa após um mês do parto de Sofia, que morreu com três dias de vida / Crédito: Reprodução/Redes sociais

Após um mês do parto de sua filha Sofia, que faleceu com três dias de vida, fruto do relacionamento com Ricardo Vianna, a cantora Lexa compartilhou nas redes sociais um desabafo neste domingo, 2: “A dor é dilacerante”. “No primeiro momento, meus questionamentos eram com Deus. Nos primeiros dias, o desespero tomou conta de mim, não queria ver nada de bebês, nenhuma foto minha grávida, queria apagar tudo. A dor é dilacerante!”, compartilhou a artista.

