Tati Machado fala pela 1ª vez sobre perda do bebê: ‘Vazio’

A apresentadora Tati Machado se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais após a perda do bebê na 33ª semana de gestação. Fruto do casamento com o cineasta Bruno Monteiro, Rael teve uma parada dos batimentos cardíacos no início de maio por causas ainda não reveladas.

“Levo no coração uma ferida acesa, daquelas inexplicáveis mesmo. Com ela trago perguntas, muitas, por sinal. E de resposta: o silêncio. O mistério da vida. E eu, que sempre estive no controle, me perco, me descontrolo. E agora a única certeza que tenho é que jamais serei a mesma. Tudo dói, tudo! Dói pra respirar e dói pra viver. Eu acordo e tudo de novo. Isso quando durmo”, escreveu a comunicadora na publicação.