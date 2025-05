Tati Machado revela ter perdido o bebê: ‘Profunda dor’

Apresentadora da Globo, Tati Machado estava com 33 semanas de gestação

A apresentadora Tati Machado anunciou nesta terça-feira, 13, que perdeu o bebê. Em publicação nas redes sociais, a equipe da jornalista detalhou que Tati precisou realizar o parto após o bebê ter uma parada dos batimentos cardíacos.

No domingo, 12, a comunicadora precisou ser internada após notar a ausência de movimentos do filho. Com 33 semanas de gestação, a gravidez seguia de forma saudável.