Tati Machado revela gravidez no Mais Você: ‘Sempre quis ser mãe’

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“A vovó sou eu!”, afirmou Ana ao mostrar o presente que ganhou da futura mamãe – uma roupinha de recém-nascido – e ficando surpresa com a notícia. Ao lado do influenciador e ex-BBB Gil do Vigor, Ana se mostrou emocionada com a novidade.