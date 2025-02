Lexa anuncia morte da filha: ‘Dor que nunca tinha visto’

Semanas antes do nascimento de Sofia, Lexa precisou ser internada devido à pré-eclâmpsia e potencial alto risco para a gravidez

A cantora Lexa revelou que Sofia, sua filha recém-nascida, morreu três dias após o parto. Em publicação no Instagram nesta segunda-feira, 10, a artista compartilhou que a bebê nasceu no domingo, dia 2 de fevereiro, mas que veio ao óbito no dia 5.

“Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas pra gente… Foram 25 semanas e 4 dias de uma gestação muuuito desejada!”, escreveu na postagem, relembrando os desafios que teve durante os seis meses que durou a gestação.