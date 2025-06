Artista cearense realiza performance de live painting na França

Com apresentação realizada no último sábado, 21, a iniciativa integra a programação da exposição voltada à visibilidade de expressões culturais brasileiras contemporâneas .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA TAMBÉM | Dia Mundial do Teatro: conheça equipamentos culturais em Fortaleza

O movimento marca a primeira exposição internacional do Museu de Arte do Rio, celebrando o Ano do Brasil na França, e é realizado em parceria entre o Instituto Guimarães Rosa, do Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Cultura e o Instituto Francês.

Após finalizada, a live painting entrou na lista das obras brasileiras na exposição, ao lado das obras “Only Colored” (2022), “Filhos de um Deus que dança” (2022) e “Festa de Preto É Pra Se Libertar” (2022).

Com cerca de 900 intervenções artísticas e entrada gratuita, a exposição “Baile Funk: um grito de liberdade” segue em cartaz até 21 de setembro.