Artista cearense Blecaute assina capa de nova música de Xamã

Blecaute traz a periferia de Fortaleza para o centro da arte brasileira com a obra "Baile do Malvadão" em nova música de Xamã

Intitulada de "Catucada na Bandida", a nova música do cantor Xamã, que estreou nas plataformas de streaming no último dia 16, tem a capa assinada pelo artista cearense Blecaute. A obra celebra a força e destaca a periferia de Fortaleza no cenário da arte brasileira.

“A arte tem uma grande potência política e vejo isso no Xamã desde os seus versos de Slam resistência, assim como vejo no rap e no hip hop de um modo geral, então busco fazer rap através do visual”, disse o artista cearense em comunicado enviado à imprensa.