Pintura de artista cearense viraliza no Ano-Novo: 'caminhos abertos'

Arte de Auxi Silveira viralizou no Instagram no Ano-Novo; obra reúne aspirações para 2025 / Crédito: Auxi Silveira/Reprodução

Uma arte produzida pela cearense Auxi Silveira com desejos para 2025 viralizou no Instagram no período do Ano-Novo. Até a publicação desta matéria, quase três milhões de pessoas haviam visto a obra, segundo a artista visual, e o post contava com mais de 82 mil curtidas. Sem nome, a arte digital consiste em um pássaro montado por uma pessoa — nesse caso, a própria artista. Abaixo, uma faixa carrega os dizeres: “Mais caminhos abertos, proteção e fartura”. O trabalho, publicado em 31 de dezembro, carrega aspirações para 2025, como afirma Auxi Silveira ao Vida&Arte.

Arte de Auxi Silveira viralizou no Instagram no Ano-Novo; obra carrega aspirações para 2025 Crédito: Reprodução/Auxi Silveira

Surpresa com a viralização, ela relata que na manhã desta sexta-feira, 3, a postagem havia alcançado mais de 2,7 milhões de pessoas no Instagram. A muralista e designer de superfície conta que um usuário chegou até a encaminhar para 50 outros. | Relembre | Auxi Silveira: densidade e vida em guache e acrílico “Eu acho que a ocasião de Ano-Novo ajudou nisso. É uma arte com uma mensagem que, embora pessoal de certa forma, carrega aspirações que muitas pessoas se identificaram. Muitos querem caminhos abertos, fartura, então as pessoas começaram a levar para si e foi viralizando. Rolou essa identificação”, compartilha.

Segundo Auxi Silveira, o programa simula tipos de pincéis e estilos, como pinturas a óleo. Acostumada a trabalhar com softwares devido à sua atuação com estamparia, ela se identificou com o Fresco e estendeu um pouco de suas técnicas também para a pintura digital. Arte que vira calendário e inspira desejos para 2025 A obra de Auxi Silveira também foi aproveitada para estampar um calendário: “É engraçado, porque muitas vezes você está criando e não sabe o final daquilo. Comecei a pintar já com a ideia do novo ano, com essa temática, e pensei que ficaria muito legal em um calendário. O calendário acabou virando uma extensão da arte”. Arte de Auxi Silveira também estampa calendário de 2025 Crédito: Reprodução/Auxi Silveira