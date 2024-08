Dia Nacional do Funk é sancionado; saiba quando será comemorado

Apresentado em 2021 pelo atual ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha, a data visa institucionalizar “um espaço para que se discutam políticas públicas capazes de atender as demandas das comunidades onde o movimento é mais forte , gera renda e oferece à população uma possibilidade de lazer ”, conforme detalha o autor do projeto de lei.

Um dos gêneros musicais de maior presença em todo o Brasil, o funk agora terá um dia próprio para ser celebrado. Na terça-feira, 30, o presidente Lula sancionou a Lei 14.940/24 que determina a criação do Dia Nacional do Funk .

Dia Nacional do Funk será comemorado em 12 de julho

Com inúmeros adeptos do gênero por todo o Brasil, o funk atualmente se mantém com forte presença nos rankings musicais. Entre os artistas, Anitta, MC Livinho, Ludmilla, Kevin O Chris, DJ Malboro, Valesca Popozuda e outros nomes fortalecem o estilo há decadas.

Em consulta feita pelo Vida&Arte no dia 29 de março deste ano, o Spotify - streaming de música mais popular do Brasil - possuía seis músicas do gênero funk entre as 10 mais tocadas da plataforma, com atenção para o top 3 que era 100% ocupado pela categoria.

“Reconhecimento mais que merecido para uma cultura que nasceu nas periferias e conquistou o Brasil e o mundo. O funk é muito mais do que um gênero musical; é uma plataforma de transformação social que dá visibilidade às realidades e talentos dessas comunidades. O funk é voz, é identidade, é resistência”, comentou Lula em publicação nas redes sociais após a sanção da lei.