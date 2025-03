Artista cearense estreia exposição visual conjunta em São Paulo

Equipamento cultural de São Paulo recebe exposição visual dos artistas Rafael Paiva, do Ceará, e Luciano Maia, do Pará

Nomeada a partir da figura mitológica do boto-cor-de-rosa, a exposição reúne aspectos da cultura ribeirinha da região do Amazonas e do litoral do Ceará, estados onde nasceram os artistas.

Artista visual, fotógrafo e diretor de arte, Rafael Paiva é natural de Carnaubal, município do interior do Estado, e atualmente reside na capital paulista. Também morando em São Paulo, Luciano Maia é artista visual e designer de superfícies. O artista nasceu em Santarém, no Pará.

Obra de Luciano Maia integra exposição "O Boto" Crédito: Luciano Maia/Reprodução Fotografia de Rafael Paiva integra exposição "O Boto" Crédito: Rafael Paiva/Reprodução Natural de Santarém, no Pará, Luciano Maia é artista visual e designer de superfícies Crédito: Coletivo Baga/Divulgação Natural de Carnaubal, no Ceará, Rafael Paiva é Artista visual, fotógrafo e diretor de arte Crédito: Coletivo Baga/Divulgação Obra de Luciano Maia integra exposição "O Boto" Crédito: Luciano Maia/Reprodução Fotografia de Rafael Paiva integra exposição "O Boto" Crédito: Rafael Paiva/Reprodução Obra de Luciano Maia integra exposição "O Boto" Crédito: Luciano Maia/Reprodução

No evento de estreia, a partir das 15 horas, os artistas, juntamente com Gabriel Babolim, curador da mostra, vão participar de uma visita guiada à exposição “O Boto”. Já às 17 horas, haverá uma apresentação musical com Marquinhos Ribeiro.