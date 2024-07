Artista cearense Blecaute divulga parceria inédita com a Kenner

O convite para a parceria aconteceu após a exibição das obras do cearense Blecaute na 75ª edição do Salão de Abril

O artista visual Blecaute divulgou hoje em seu perfil no instagram uma parceria inédita com a marca de calçados brasileira Kenner com o intuito de valorizar a cultura brasileira, dando destaque às pessoas periféricas. As obras irão fazer parte da Galeria Kenner.

“Ele cravou o K na bandeira do Brasil, além das camisas dos times mais tradicionais de Fortaleza, da peita da seleção e dos clássicos cariocas. É a essência da arte brasileira representando algumas das maiores paixões do seu povo”, foi divulgado na legenda da publicação nas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui