Zé Moringa: conheça a quadrilha infantil que conta a história do cangaço

Quadrilha junina infantil Zé Moringa apresenta, em 2025, o tema "Na trilha do Cangaço" / Crédito: Zé Moringa Infantil/Divulgação

Uma das histórias de maior representatividade do Nordeste, a trajetória do cangaço já foi apresentada em forma de filme, livro, novela, música, série e até enredo de escola de samba. Em 2025, a quadriha infantil Zé Moringa, que contabiliza 25 anos de trabalho no São João, conta a história de lutas, conquistas e transformações sociais e políticas, além de explorar as personalidades cangaceiras e os feitos que tiveram impactos na construção da região. PRATINHO: jornalista conta a história da tradição cearense em livro

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Hoje, Lampião, Maria Bonita e seu grupo de comparsas ganham nova roupagem, sendo apresentados de forma amena, mas sem deixar de lado a importância dessa história para os nordestinos. Fundada no ano 2000, a quadrilha junina infantil Zé Moringa tem como tema do São João deste ano a história do cangaço. “Eu sempre gostei dessa temática, pois ainda há muito o que falar do cangaço”, inicia César Soares, presidente e fundador da Zé Moringa Infantil. Ao lado do coreógrafo Yuri Lima, ele idealizou a narrativa de 2025 a partir da proposta de fazer uma homenagem ao povo nordestino. LEIA TAMBÉM | Fogueira e balão no São João: tradição x segurança “Ele [Yuri] também queria fazer a quadrilha desse ano com esse tema, então nos juntamos e fomos pesquisar”, detalha. Em “Na trilha do cangaço”, nome da apresentação deste ano, o grupo se inspira nas canções de forró tradicionais para recontar as “trilhas” que os cangaceiros percorreram durante os séculos XIX e XX.

Quadrilha junina infantil Zé Moringa apresenta, em 2025, o tema "Na trilha do Cangaço" Crédito: Ermeson Santos/Divulgação Quadrilha junina infantil Zé Moringa apresenta, em 2025, o tema "Na trilha do Cangaço" Crédito: Ermeson Santos/Divulgação Quadrilha junina infantil Zé Moringa apresenta, em 2025, o tema "Na trilha do Cangaço" Crédito: Ermeson Santos/Divulgação Uma jornada que ultrapassou limites estaduais, o cangaço gerou impactos nos territórios que cruzava. Originalmente sendo um grupo de "bandidos" que realizava crimes diversos, os cangaceiros também eram vistos como “heróis” por se voltarem contra os governantes da época e vingarem a população que passava por necessidades durante os aflitivos anos de seca. Conheça a Zé Moringa Infantil Na Zé Moringa, o heroísmo em lutar pelos direitos dos mais pobres irá ganhar destaque com as danças e cantos do grupo que soma 47 pares - entre noivo e noiva, padre, marcador e os brincantes. “Nós vamos seguir com essa ideia, então não mostraremos as matanças ou crimes mais graves. Por se tratar de uma quadrilha de crianças, haverá muita diversão na história. Vamos destacar mais a alegria, os momentos em que o bando se reunia para celebrar festas…”, revela César.

Com dançarinos de 5 anos a 16 anos, a quadrilha é o braço infantil da Zé Moringa, fundada em 1998 na comunidade do Jardim Guanabara. “O grupo foi se formando com alguns filhos dos brincantes da quadrilha adulta, daí crescemos gradativamente com o decorrer dos anos”, recorda. LEIA TAMBÉM | Série expõe versões desconhecidas de Maria Bonita e Lampião O presidente da quadrilha acrescenta a facilidade em trabalhar com crianças, já que, por estarem iniciando no universo junino, sua atenção e vontade de aprender, junto com a diversão em participar, favorecem os processos durante os ensaios. A agenda das crianças e adolescentes, inclusive, é cheia, já que equilibram os ensaios e as apresentações por toda a Cidade com os estudos.