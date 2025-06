Com forró e tradição, José Walter abre São João da Capital

Abertura do São João de Fortaleza, no bairro José Walter / Crédito: FERNANDA BARROS

Com muito forró, comidas típicas e um clima de alegria contagiante, o São João de Fortaleza 2025 começou oficialmente nesta sexta-feira, 6, no Polo de Lazer do bairro José Walter. Este ano, com o tema “É Arraiá por toda a Cidade”, a abertura dos festejos aconteceu pela primeira vez no bairro e foi marcada por um grande envolvimento da comunidade, que ocupou o espaço em clima de festa e animação.

O palco principal, montado no coração do polo, recebeu os shows de Toca do Vale, Japinha, Jean Dumont e Robertinho do Acordeon, que embalaram a noite com muito forró e tradição nordestina. Além da música, o público pôde aproveitar uma cidade cenográfica com elementos típicos do sertão, a tenda de sustentabilidade com ações educativas e interativas, e uma edição especial do Festival do Pratinho, em parceria com o Mercado AlimentaCE. As barracas fizeram sucesso com comidas tradicionais como vatapá, galinha caipira, mungunzá e baião de dois, resgatando os sabores marcantes das festas juninas cearenses.

A programação integra a estratégia de descentralização das festas juninas promovida pela Prefeitura de Fortaleza, que busca fortalecer as manifestações culturais nos bairros e aproximar a população das tradições populares. Para a secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, a descentralização dos polos culturais valoriza a criatividade e a tradição presentes em todos os territórios da cidade. “A descentralização é importante porque reconhece, desde o início, que todo o povo desta Cidade pode ser um polo criativo. A gente reconhece que a cultura já existe lá. Nós, como gestão pública, vamos lá e fomentamos isso. Quando trago uma grande figura pra cá, trago também os olhos da Cidade, para compartilhar a ideia de que todo mundo desta cidade é criativo”, pontua.

“Acabamos de registrar as quadrilhas juninas como patrimônio imaterial — a primeira cidade do Brasil a fazer isso. Isso diz muito sobre o valor que damos à cultura tradicional dentro da política cultural da cidade. Estamos apoiando 50 quadrilhas e 24 festivais espalhados por toda Fortaleza”, enfatiza a secretária. A festa no bairro José Walter trouxe mais do que música e quadrilhas para a comunidade: trouxe memórias, pertencimento e orgulho. Em depoimentos à reportagem, moradores destacaram a importância do evento para a preservação das tradições juninas e o fortalecimento da cultura local. A roteirista Vanessa Cavalcante Feitosa, que foi acompanhada dos pais, Francisca Aparecida e Francisco Adonias, morou no bairro até o ano passado. Ela esteve pela primeira vez no São João de Fortaleza sendo realizado ali e destacou o impacto positivo da mudança.

“Eu acho incrível, porque essa festa era muito típica daqui, mas estava começando a dar muitos problemas. Teve várias questões de segurança, e para o pessoal que mora no entorno também era um transtorno. E aí, vindo com a Secult, com essa organização, acho que traz esse movimento que estava faltando aqui”, opina. “Não só isso, como traz o pessoal de outros bairros, fortalece o comércio, o pessoal dos pratinhos também. Então acho que tem uma ação conjunta muito boa, muito importante no bairro”.

