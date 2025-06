Fogueira e balão no São João: tradição x segurança

Lei proíbe balões juninos por risco de incêndios, mas fogueiras ainda são permitidas com cuidados. Confira orientações do Corpo de Bombeiros para práticas seguras

A chegada do mês de junho reacende no Brasil os festejos de São João e, com eles, os debates sobre segurança, tradição e meio ambiente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A seguir, O POVO entrevistou o capitão Romário Fernandes, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBME), para explicar as problemáticas dessas tradições que envolvem fogo e possíveis alternativas para curtir o São João em segurança.

Balões juninos: riscos da prática

A polêmica se intensifica com a prática de soltar balões juninos, hábito que persiste em algumas regiões do País, mas que é crime ambiental.

Conforme a Lei n. 9.605/98, mais conhecida como Lei dos Crimes Ambientais, fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam causar incêndios é passível de detenção de um a três anos, multa ou ambas as penas cumulativamente.

“O balão que carrega fogo não tem controle. Uma vez que sobe, não sabemos onde vai cair. Pode provocar incêndios graves em florestas ou até em áreas urbanas, oferecendo riscos à vida humana e ao patrimônio”, explica Fernandes.