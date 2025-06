Iguatemi Hall anuncia encerramento das atividades; entenda

Pouco mais de um ano após a estreia em Fortaleza, chega aos últimos momentos a casa de shows Iguatemi Hall, localizada no shopping Iguatemi Bosque. O espaço tem previsão de encerrar oficialmente as atividades em agosto, quando recebe show do Roupa Nova.

O equipamento foi inaugurado em abril de 2024, mas o projeto foi lançado dois meses antes, em fevereiro. Desde o início, os organizadores idealizaram o Iguatemi Hall como um espaço temporário, com duração determinada de um ano.