Após 48 anos, hit dos anos 80 ganha clipe com estrela de Hollywood

O lançamento, estrelado pela atriz Saoirse Ronan, de “Adoráveis Mulheres" e “Lady Bird”, acontece 48 anos após a publicação do single de sucesso que entrou para o topo da Billboard Hot 100 .

Nesta quinta-feira, 5, a banda Talking Heads surpreendeu o público ao divulgar um clipe musical para o hit “Psycho Killer” , lançado no álbum de estreia "Talking Heads: 77", em 1977 .

Na produção, dirigida por Mike Mills, cineasta de "Mulheres do Século 20", acompanhamos o cotidiano da personagem de Ronan.

A cada novo dia, ela parece se tornar mais instável e, ao longo das cenas, começa a fazer danças curiosas, atacar seu parceiro e ter surtos no trabalho, dialogando com o título de "Psycho" (psicopata, em português) do hit.

Segundo o perfil oficial do grupo de rock, o videoclipe foi liberado em celebração aos 50 anos do primeiro show ao vivo da carreira.

“Este vídeo torna a música melhor. Nós amamos o que este vídeo não é: não é literal, assustador, sangrento, fisicamente violento ou óbvio”, mencionaram ao divulgar a produção.