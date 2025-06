História do pratinho em Fortaleza é contada em livro de jornalista

Jornalista cearense aborda tradição do pratinho em Fortaleza e sua relação com a capital cearense em livro em desenvolvimento

Atualmente em fase de revisão do conteúdo, o livro tem previsão de ser publicado no segundo semestre de 2026 . Izakeline está adaptando sua pesquisa, intitulada “Pratinho: de renda extra à comida de rua popular em Fortaleza” , para uma linguagem mais acessível. A obra reunirá fotos, relatos de vendedores e consumidoras e mapas.

Um livro sobre o pratinho enquanto fenômeno cultural típico de Fortaleza está sendo desenvolvido pela jornalista especializada em Gastronomia Izakeline Ribeiro. A obra é uma extensão de sua pesquisa de Mestrado em Gastronomia pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e também apresenta breve histórico sobre a trajetória do pratinho na capital cearense.

A pesquisa foi publicada em 2024 e abordou as dinâmicas econômicas, sociais e culturais envolvidas na produção e consumo do pratinho. O trabalho investigou as motivações dos vendedores, os perfis dos consumidores e as interações entre os dois grupos.

Livro sobre pratinho: o que é esse símbolo de Fortaleza?

Ícone da cultura alimentar de rua em Fortaleza, o pratinho é uma maneira de servir comidas típicas em que são combinadas iguarias como baião de dois, vatapá, carne de sol, macaxeira e paçoca. Além de refeição, ele é visto como uma forma de identidade.

“O pratinho vai além da alimentação: ele representa estratégias de sobrevivência, criatividade e identidade. A partir desse jeito de comer nas calçadas e praças, encontrei um universo rico em histórias de vida e inovação — especialmente entre mulheres que fazem do pratinho uma fonte de renda”, explica Izakeline Ribeiro.