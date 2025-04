Série expõe versões desconhecidas de Maria Bonita e Lampião

Júlio Reis e Ísis Valverde protagonizam série "Maria Bonita e o Cangaço" / Crédito: Pedro Rodriguez Chacal/divulgação

Os cangaceiros Virgulino Ferreira da Silva e Maria Gomes de Oliveira, junto com seu grupo de cangaceiros, foram emboscados por forças policiais na Grota do Angico no dia 28 de julho de 1938, em Sergipe. Mesmo com as mortes violentas, a dupla conhecida como Maria Bonita e Lampião desafiou o sertão nordestino por mais de uma década, enfrentando o coronelismo e a desigualdade social, e ficou na história do Brasil. Agora, mais uma vez, a trajetória dos dois retorna às telas.

O contraste entre protagonistas e antagonistas se estabelece de imediato. Enquanto a perseguição policial se traduz em morte e destruição, a direção contrapõe essa realidade ao retratar os cangaceiros lutando para proteger suas vidas e as de seus aliados. Essa distinção permeia os seis episódios da série. O roteiro não ignora, contudo, as dificuldades enfrentadas por Maria e outras mulheres no cangaço: mesmo sendo tão ou mais capazes que muitos homens, eram frequentemente descredibilizadas. Embora Lampião valorizasse a opinião de sua companheira, a decisão final sempre lhe cabia. Quando suas escolhas coincidiam com as de Maria, a insatisfação do grupo era evidente, até que a decisão se concretizasse como benéfica ao grupo. Um reflexo do machismo enraizado da época.

Desafios de Maria Bonita no cangaço Ao longo da trama, acompanhamos os desafios pessoais de Maria Bonita, que sonha em abandonar a vida de foragida e encontrar um lugar seguro para viver com a família. A série evita mergulhar no passado dos personagens, focando no presente, mas sugere o que levou a protagonista a se tornar cangaceira, o que ajuda o espectador a compreender as escolhas da protagonista. Júlio Andrade entrega uma interpretação intensa de Lampião, mas é Ísis Valverde quem se destaca quando o assunto é atuação. A atriz assume com propriedade o desafio de dar vida a Maria Bonita, dominando todas as cenas em que aparece. Sem dúvidas, uma de suas atuações mais marcantes.