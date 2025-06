São João de Fortaleza 2025: veja atrações e programação completa

Abertura do São João em Fortaleza foi no José Walter / Crédito: Pexels / Emanuel Tadeu

O São João de Fortaleza 2025 começou oficialmente na sexta-feira, 6 de junho, no Polo de Lazer do José Walter. Pela primeira vez, o bairro recebeu a abertura do evento, que este ano tem como tema “É Arraiá por toda a Cidade”. A expectativa é de reunir cerca de 30 mil pessoas na noite de estreia, com shows de Toca do Vale, Japinha, Jean Dumont e Robertinho do Acordeon.

Além das atrações musicais, o espaço conta com cidade cenográfica, tenda de sustentabilidade e o Festival do Pratinho, com comidas típicas em parceria com o Mercado AlimentaCE. Comidas típicas de São João: CONFIRA um guia completo para saborear São João de Fortaleza 2025: cumade Chica é homenageada na edição de 2025 O São João deste ano presta uma homenagem à memória de Cumade Chica, importante figura da cultura popular cearense. Moradora do Conjunto José Walter, ela criou, em 1973, o "Arraiá da Cumade Chica", que começou em festas modestas na Avenida G e mais tarde se consolidou na Praça da Terceira Etapa. Além de precursora das festas juninas na cidade, Cumade Chica fundou, em 1980, a Federação dos Eventos Juninos do Ceará (Fejuc), ampliando sua atuação na valorização das tradições populares.

Após seu falecimento, em 2018, o São João de Fortaleza foi incluído oficialmente no calendário de eventos do Estado, como forma de reconhecimento à sua contribuição. São João 2025 de Natal: VEJA programação completa

São João de Fortaleza 2025: Festejos se espalham por toda a cidade com 24 festivais regionais

A programação do São João 2025 será descentralizada e acontece até 19 de julho em todas as 12 regionais de Fortaleza, em parceria com o Instituto Cultural Iracema (ICI). O destaque vai para os festivais de quadrilhas juninas, com 50 grupos confirmados — 35 adultos e 15 infantis.

A final do Festival Municipal será também no José Walter, nos dias 18 e 19 de julho. A Secretaria da Cultura do Ceará (Secult Ceará) divulgou no sábado, 7 de junho, a ordem de apresentação das 56 quadrilhas participantes dos Festejos Regionais 2025 na Grande Fortaleza. Abaixo, veja os polos, datas e programação completa: São João de Fortaleza 2025: veja atrações e programação completa Chico da Silva: O Pirambu pintado nas cores do Sertão Data: 4 e 5 de julho

Local: Areninha Pirambu Dia 1 (sexta, 4/7)



18h – Quadrilha infantil



19h – Quadrilha infantil



20h – Flor do Luar



21h – Arrastapé dos Caipiras



22h – Sonho Real



23h – Nossa Terra



00h – Ceará Junino Dia 2 (sábado, 5/7)

18h – Quadrilha infantil



19h – Sagrada Família



20h – Flor do Caju



21h – Balancê



22h – Afrojunina



23h – Pé Quente



00h – Encanta Ceará IV Festival da AssociAmigos Local: EMEF Plácido Castelo

Data: 4 e 5 de julho Dia 1 (sexta, 4/7)

19h – Quadrilha infantil



20h – Programação artística



21h – Brilho do Ceará



22h – Luar das Dunas



23h – Junina Cearense



00h – Amor Cearense Dia 2 (sábado, 5/7)