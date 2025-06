Cearenses Bráulio Bessa e Haroldo Guimarães estreiam filme infantil

Com estreia marcada para segunda-feira, 9 de junho, no canal do YouTube dos Tac Tacs, o média-metragem "Tac Tacs – Uma Aventura Ambiental" marca a primeira estreia cinematográfica do grupo / Crédito: Claudiano Rocha/Divulgação

Com estreia marcada para segunda-feira, 9, no canal do YouTube dos Tac Tacs, o média-metragem “Tac Tacs – Uma Aventura Ambiental” marca a primeira estreia cinematográfica do grupo cearense, conhecido por seus espetáculos infantis. O filme traz no elenco dois nomes cearenses de peso: o poeta Bráulio Bessa, no papel do Meio Ambiente, e o ator Haroldo Guimarães, que interpreta o irreverente Rei Sol.

Um universo mágico criado dentro de uma caixa de papelão, onde tudo é possível. É nesse cenário encantado que os personagens da turminha Tac Tacs embarcam em sua mais nova missão: entender por qual razão o mundo está mais quente e o que podemos fazer para cuidar melhor dele. A produção é assinada pelo Grupo Blitz, sediado em Fortaleza e atuante há quase duas décadas no setor cultural e corporativo. A obra une arte, humor e educação ambiental, dialogando diretamente com o público infantil a partir de temas como aquecimento global, uso consciente da água, compostagem e separação do lixo, tudo de forma acessível e divertida. "Queríamos que a criança não apenas assistisse ao filme, mas saísse dele com vontade de fazer alguma coisa pelo mundo", conta Jadeilson Feitosa, cofundador da Blitz e um dos idealizadores do projeto. "Se uma criança consegue alertar um adulto dentro de casa para não desperdiçar água, já estamos fazendo uma transformação". O filme traz no elenco dois nomes cearenses de peso: o poeta Bráulio Bessa, no papel do Meio Ambiente, e o ator Haroldo Guimarães, que interpreta o irreverente Rei Sol Crédito: Claudiano Rocha/Divulgação

O filme apresenta os personagens Tati, Ian e Bio, três crianças que, ao brincar dentro de uma caixa de papelão, criam um universo fantástico onde vivem aventuras cheias de descobertas. No novo enredo, elas decidem investigar o motivo do calor excessivo e, com a ajuda de figuras como o Rei Sol e a Barata Mentirosa (vivida pela atriz Solange Teixeira), embarcam em uma jornada ecológica cheia de música, criatividade e mensagens inspiradoras. A trilha sonora original é composta por Aretha Karen, e os fantoches foram desenvolvidos por Beto Dorneles, um dos criadores da TV Colosso.

Além da estreia online, o filme será exibido em sessões especiais para alunos da rede pública municipal no Teatro RioMar Fortaleza, em parceria com a Secretaria de Educação do Município e o Grupo Marquise, patrocinador da produção via Lei Rouanet, ou Lei de Incentivo à Cultura. A iniciativa também marca o início de uma nova fase para os Tac Tacs, que surgiram em 2016 no YouTube e já estão com série aprovada via Lei Paulo Gustavo para estrear futuramente. A produção é assinada pelo Grupo Blitz, sediado em Fortaleza e atuante há quase duas décadas no setor cultural e corporativo. Crédito: Claudiano Rocha/Divulgação