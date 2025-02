Os Paralamas do Sucesso voltam a Fortaleza para show em julho

Após show no Réveillon 2025, Os Paralamas do Sucesso voltam para Fortaleza em julho / Crédito: Markos Fortes/Divulgação

A banda Os Paralamas do Sucesso retorna a Fortaleza para show no mês de julho. A novidade foi anunciada nesta quinta-feira, 20, nas redes sociais do Iguatemi Hall, casa de shows onde será realizado o evento. Roupa Nova faz show em Fortaleza em agosto; saiba detalhes

Donos de inúmeros sucessos do rock nacional desde a década de 1970, como "Aonde quer que eu vá", "Meu erro", "Lanterna dos Afogados" e "Cuide bem do seu amor", o grupo fará show no dia 26 de julho, um sábado.