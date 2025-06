Dia dos Namorados: confira bares e restaurantes para ir em Fortaleza

Declarações apaixonadas e atos de romantismo vão dominar o ambiente na próxima quinta-feira, 12. O Dia dos Namorados, uma data para celebrar todas as formas de amor, é o momento ideal para o casal sair da rotina e aproveitar jantares especiais e bastante românticos.

Com apresentações musicais ao vivo, diversos restaurantes em Fortaleza estão com agenda exclusiva para a data. Com canções que vão do jazz ao pop romântico, estabelecimentos na Capital preparam menu feito especialmente para o Dia dos Namorados.