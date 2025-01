Roupa Nova faz show em Fortaleza em agosto; saiba detalhes

Resgatando clássicos, a banda Roupa Nova retorna a Fortaleza no dia 9 de agosto, com apresentação no Iguatemi Hall / Crédito: Giu Pera/Divulgação

Fortaleza receberá o show da banda Roupa Nova no dia 9 de agosto, com apresentação confirmada no Iguatemi Hall.

Com abertura dos portões às 19 horas, a banda sobe ao palco às 22 horas, resgatando sucessos como “Linda Demais”, “Dona”, “Sapato Velho” e "Whisky a Go-Go”.



A venda de ingressos começa nesta sexta-feira, 10, por meio do site ou aplicativo Ingresse, a partir das 12 horas. Além do site, os ingressos estarão disponíveis na bilheteria física do Iguatemi Hall, que funciona de segunda a sexta-feira, das 13 às 19 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas.



A última passagem do Roupa Nova na Capital cearense foi em novembro de 2024, em um show no Teatro Riomar. Na ocasião a banda celebrou os 40 anos de carreira com uma série de shows pelo Nordeste. Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio Serginho Herval, baterista do Roupa Nova, sofre acidente doméstico No dia 3 janeiro, integrantes da banda informaram aos fãs sobre o acidente doméstico sofrido pelo baterista Serginho Herval. Em entrevista ao O Fuxico, membros do grupo revelaram que o músico machucou a perna que utiliza para tocar, em um "acidente caseiro, porém sério".