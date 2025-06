Diogo Nogueira celebra o amor em show especial no Dia dos Namorados

Novo disco de Diogo Nogueira celebra o amor com samba e axé / Crédito: Bruna Sussekind/ Divulgação

“A melhor coisa que existe é o amor. Posso provar que outra coisa arrepia de calor? E sem falar que, em fogo alto, acende a chama — paixão que inflama as coisas do amor”. O verso, presente na faixa Coisas do Amor (Me Chama) — do álbum "Sagrado Vol. 2", de Diogo Nogueira — poderia muito bem embalar os casais apaixonados no Dia dos Namorados.

Entre os destaques estão “Coisas do Amor (Me Chama)”, música que abre esta matéria e tem participação de Sandra de Sá; “Já Deu Tudo Certo”; “Tela Quente" e “Iluminou”. As composições evidenciam a habilidade de Diogo em unir o samba tradicional — com elementos como o violão de sete cordas — a arranjos modernos e dançantes. Novo disco de Diogo Nogueira celebra o amor com samba e axé Crédito: Bruna Sussekind/ Divulgação

Em entrevista exclusiva ao O POVO, realizada às véspera do lançamento do novo álbum, Diogo Nogueira reflete sobre a essência do projeto: “O sagrado e o profano caminham juntos. É como Exu: tudo está ligado. O amor, o samba, o butiquim, o lugar onde você gosta de estar… tudo isso é sagrado”. “Esse disco fala de todas as formas de amor: entre pessoas, pelo lugar onde se vive, pelas coisas da vida”, afirma Diogo Nogueira. “O primeiro volume era mais ligado às minhas lembranças de infância. Este segundo é mais adulto, mais romântico. Fala do amor de homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher. Fala do amor”, finaliza o músico.