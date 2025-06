Ivete Sangalo e Belo farão shows no São João de Maracanaú 2025

O São João de Maracanaú 2025 conta com mais dois nomes na edição que celebra os 20 anos do evento. Desta vez, o “maior São João do mundo” trará Ivete Sangalo e o pagodeiro Belo para shows que acontecem nos dias 13 e 28 de junho, respectivamente, no Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo, em Maracanaú.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além da baiana, Belo está oficialmente confirmado como uma das atrações de encerramento do evento, com seu show agendado para o dia 28 de junho junto à Simone Mendes, Toca do Vale e Lazzaro Gama. Revelado no grupo Soweto, ele segue em carreira solo desde 2000 fazendo seu pagode romântico que marcou gerações.

Os shows começam a partir das 21 horas, com entrada gratuita. No entanto, para acessar as áreas VIP e camarotes é preciso adquirir ingressos no site oficial do evento. Os valores variam entre R$ 90 e R$ 260 reais.

Confira a programação confirmada do São João do Maracanaú 2025:

São João do Maracanaú: programação 6 de junho

Bell Marques



Xand Avião



Felipe Amorim

WAWA

São João do Maracanaú: programação 7 de junho

Leo Santana



Taty Girl

Vicente Nery

Débora Lee

São João do Maracanaú: programação 13 de junho

Ivete Sangalo

Wesley Safadão



Natanzinho Lima

Waldonys

Japinha

São João do Maracanaú: programação 14 de junho

Henry Freitas



Leonardo



Zé Vaqueiro

Tito

São João do Maracanaú: programação 18 de junho

Nattan



Mari Fernandes



Leo Foguete

Deávele Santos

São João do Maracanaú: programação 20 de junho

Maiara e Maraísa



Zé Cantor



Lagosta Bronzeada

Netto & Henrique



Núzio Medeiros

São João do Maracanaú: programação 27 de junho

Jorge e Mateus



Seu Desejo



Litto Lins

Matheus Fernandes

São João do Maracanaú: programação 28 de junho

Belo

Simone Mendes

Toca do Vale

São João de Maracanaú 2025: ingressos e mais informações