João Gomes, Jota.pê e Mestrinho trazem a turnê Dominguinho para Fortaleza

Texto de Carol Kossling/Especial para O POVO Com mais de 5 milhões de visualizações no YouTube e 15 milhões de reproduções no Spotify, o álbum "Dominguinho", com músicas de João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, tornou-se o mais comentado nos últimos meses e o mais aguardado por quem aprecia a música popular brasileira.

Em Fortaleza o show acontece em 8 de agosto. Com a benção de Dominguinhos, a grande inspiração para o projeto idealizado pelo pernambucano João Gomes, o encontro desse trio é perfeito e vai harmonicamente da MPB ao pop e, claro, o forró.

A estreia foi na Casa Natura, em São Paulo, a convite da alta gestão da marca de beleza que viu a apresentação “dos meninos” no Programa Altas Horas e rapidamente os convidou para pisar no palco e levar amor, verdade e ternura em canções que vão de clássicos a sucessos contemporâneos.

Entre os hits, cantados de cor pelo o público, dos mais jovens a terceira idade, incluindo famosos, como Vanessa da Mata, "Pontes Indestrutíveis", uma releitura da música do Charlie Brown Jr., com nova roupagem e arranjos inéditos e "Eu Só Quero Um Xodó", clássico que conta a história da parceria de Dominguinhos com Anastácia, a Rainha do Forró. Com ingressos esgotados em 11 minutos, após a abertura das vendas, os espectadores foram ao delírio com outras músicas como "Flor", inédita no álbum de Mestrinho, "Flor de Flamboyant" e "Até Mais Ver". Muita dança, emoção e celebração da cultura nordestina no medley "Mete um Block Nele/Ela Tem".

Com jeito tranquilo e quase envergonhado, o trio fala com carinho da surpresa da aceitação rápido projeto, da grande audiência na internet de forma espontânea e o pedido de shows.

João Gomes fala sobre esse sucesso: "A gente não sabe explicar realmente, mas digo que juntou a fome com a vontade de comer. Digo que a nossa geração tem muito sentimento, mas não sabe como administrar. E esse álbum é a minha administração com a música. Estava lançando muitas, mas queria esse tempo de conversar sobre elas com os meninos (Jota.pê e Mestrinho)", conta.

Já Mestrinho destaca a rapidez e a agilidade com que tudo aconteceu. “Foi a frente do que a gente pensava. E tudo isso nasceu de uma amizade, quando Jota.pê conheceu o João Gomes no Grammy”. Tanto Mestrinho como Jota.pê possuem Grammys. E, ao serem questionados sobre a possibilidade desse projeto ganhar um prêmio, Mestrinho concorda.

Sobre a criação do repertório, João Gomes fala que pesquisou e selecionou tudo com muito amor. “Enquanto eles estavam trabalhando eu tava ouvindo eles em casa. Fui criterioso, mas o coração falou mais alto", brinca.

A turnê faz uma pausa para os artistas trabalharem de forma independente nas festas do período de São João, em junho e julho, e retomam a agenda pela capital cearense. João Gomes ainda revelou que a nova fase do ganhará a participação especial do cantor Edson Gomes, mas nao abriu detalhes e que em cada lugar o repertório pode ter novidades.