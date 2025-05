Rompimento entre Bieber e ex-empresário envolve dívida milionária

Relação de mais de 10 anos entre Bieber e ex-empresário termina com acusações e dívida milionária

Enquanto fontes ligadas ao cantor alegam que Scooter teria embolsado comissões indevidas, uma auditoria independente contratada pela Hybe apontou o oposto: Justin ainda teria uma dívida de US$ 8,8 milhões com o ex-empresário.

De acordo com a reportagem publicada nesta quarta-feira, 14, o estopim da crise teria sido a cobrança de US$ 24 milhões ( R$ 122,4 milhões ) que Justin se comprometeu a devolver à empresa Hybe , de Braun, após o cancelamento da turnê, valor que, até agora, não foi integralmente quitado.

No entanto, o afastamento recente do cantor da marca Drew, da qual era sócio com Braun, reforça os indícios de que a ruptura foi definitiva. Bieber agora investe em uma nova grife, tentando deixar o passado para trás.