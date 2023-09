Com show no Brasil em novembro, Taylor Swift anuncia filme da turnê

"The Eras Tour", de Taylor Swift, será exibido nos cinemas; cantora fará shows no Brasil com a turnê internacional no mês de novembro

Após passar por inúmeras cidades da América do Norte com a “The Eras Tour”, Taylor Swift anunciou um filme sobre a turnê. Em publicação realizada nesta quinta-feira 31, nas redes sociais, a cantora divulgou o trailer do filme-documentário.

Com estreia no dia 13 de outubro nos Estados Unidos, Canadá e México, o longa-metragem terá cerca de 2 horas de duração e irá trazer imagens dos shows em alta definição. "Taylor Swift: The Eras Tour Concert Film” ainda não possui data de exibição nos cinemas do Brasil.

“A ‘Eras Tour’ tem sido a experiência elétrica mais significativa da minha vida até agora e estou muito feliz em dizer que chegará às telonas em breve”, disse Taylor em publicação no Instagram.